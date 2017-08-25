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Новости Нижнего Тагила

Два человека погибли в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

25 августа 2017, 09:30Добавить новость
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24 августа под Нижним Тагилом – на трассе Екатеринбург-Серов – произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

По предварительной версии, водитель 1997 г.р. на автомобиле отечественной модели двигался в сторону Екатеринбурга со стороны Серова. Он потерял контроль над машиной и допустил выезд ТС на встречную полосу.

Там произошло столкновение с машиной «Тойота Рав-4», управляемой мужчиной 1993 г.р.  После этого последовало столкновение с ТС марки «Шевроле», затем отечественный автомобиль перевернулся на бок.

Водитель машины «Шевроле» и его пассажирка 1965 г.р. скончались на месте аварии. Погибшему водителю было 28 лет, он являлся жителем города Лесной.


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Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД

 
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