Два человека погибли в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

24 августа под Нижним Тагилом – на трассе Екатеринбург-Серов – произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

По предварительной версии, водитель 1997 г.р. на автомобиле отечественной модели двигался в сторону Екатеринбурга со стороны Серова. Он потерял контроль над машиной и допустил выезд ТС на встречную полосу.





Там произошло столкновение с машиной «Тойота Рав-4», управляемой мужчиной 1993 г.р. После этого последовало столкновение с ТС марки «Шевроле», затем отечественный автомобиль перевернулся на бок.





Водитель машины «Шевроле» и его пассажирка 1965 г.р. скончались на месте аварии. Погибшему водителю было 28 лет, он являлся жителем города Лесной.







Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД