Двое мигрантов получили травмы в результате обрушения лесов на стройке отеля к ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ФОТО)

Ночью с 24 на 25 августа в Екатеринбурге на стройке гостиницы «Хайятт» рядом с Центральным стадионом пострадали двое рабочих.

Как пишет Е1, на объекте велись работы в ночное время. Произошло обрушение строительных лесов. Пострадали два человека. Оба они являются мигрантами – гражданами Сербии.





Строительные леса не были укреплены должным образом. В результате ЧП один мужчина получил ЧМТ, второй – ЧМТ и перелом ребер. Один из них от госпитализации отказался. По факту инцидента проводится проверка.





Отметим, что отель строится к грядущему ЧМ-2018.







Фото: Е1