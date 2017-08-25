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Новости Нижнего Тагила

Двое мигрантов получили травмы в результате обрушения лесов на стройке отеля к ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ФОТО)

25 августа 2017, 10:30Добавить новость
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Ночью с 24 на 25 августа в Екатеринбурге на стройке гостиницы «Хайятт» рядом с Центральным стадионом пострадали двое рабочих.

Как пишет Е1, на объекте велись работы в ночное время. Произошло обрушение строительных лесов. Пострадали два человека. Оба они являются мигрантами – гражданами Сербии.

Строительные леса не были укреплены должным образом. В результате ЧП один мужчина получил ЧМТ, второй – ЧМТ и перелом ребер. Один из них от госпитализации отказался. По факту инцидента проводится проверка.

Отметим, что отель строится к грядущему ЧМ-2018.


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Фото: Е1

 
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