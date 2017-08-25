Сотрудник екатеринбургского метрополитена погиб в результате несчастного случая во время работы

В офисе управления метрополитена Екатеринбурга произошло ЧП, в результате которого погиб начальник отдела электроснабжения и пострадал служащий подземки.

Днем 24 августа в здании управления екатеринбургского метрополитена во время проведения ремонтных работ в офисе произошел несчастный случай.





В результате погиб 60-летний сотрудник метро, а 35-летний работник получил травмы и был доставлен в больницу. Районная прокуратура проводит доследственную проверку по факту произошедшего инцидента. Причины выясняются.





По предварительной версии, смерть начальника отдела электроснабжения произошла в результате удара током. Тело погибшего отправлено на экспертизу.