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Новости Нижнего Тагила

Сотрудник екатеринбургского метрополитена погиб в результате несчастного случая во время работы

25 августа 2017, 15:05Добавить новость
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В офисе управления метрополитена Екатеринбурга произошло ЧП, в результате которого погиб начальник отдела электроснабжения и пострадал служащий подземки.

Днем 24 августа в здании управления екатеринбургского метрополитена во время проведения ремонтных работ в офисе произошел несчастный случай.

В результате погиб 60-летний сотрудник метро, а 35-летний работник получил травмы и был доставлен в больницу. Районная прокуратура проводит доследственную проверку по факту произошедшего инцидента. Причины выясняются.

По предварительной версии, смерть начальника отдела электроснабжения произошла в результате удара током. Тело погибшего отправлено на экспертизу. 

 

 

 
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