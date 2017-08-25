Юный велосипедист-нарушитель попал под колёса иномарки в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Очевидцы рассказали, что близ нерегулируемого перекрестка стояли ребята с велосипедами bmx, как вдруг один из них решил поехать. В это время тронулся автомобиль и сбил ребенка.





На вид мальчику около 9 лет. Он не пострадал и написал записку, что претензий к водителю не имеет.



Другие автомобилисты прочитали ребёнку наставления, а мужчине порекомендовали обратиться в ГИБДД, чтобы потом его не обвинили в оставлении места аварии. Однако позже выяснилось, что он так и не заявил в дорожную полицию, пишет E1.ru.