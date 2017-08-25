| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Юный велосипедист-нарушитель попал под колёса иномарки в Екатеринбурге (ВИДЕО)

25 августа 2017, 07:00Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,город,дети,дорога,Екатеринбург,нарушение,ребенок,Россия,Свердловская область,транспорт,велосипедисты
В столице Урала юный велосипед, неожиданно выехавший перед автомобилем, попал под колёса иномарки.

Очевидцы рассказали, что близ нерегулируемого перекрестка стояли ребята с велосипедами bmx, как вдруг один из них решил поехать. В это время тронулся автомобиль и сбил ребенка.

На вид мальчику около 9 лет. Он не пострадал и написал записку, что претензий к водителю не имеет.

Другие автомобилисты прочитали ребёнку наставления, а мужчине порекомендовали обратиться в ГИБДД, чтобы потом его не обвинили в оставлении места аварии. Однако позже выяснилось, что он так и не заявил в дорожную полицию, пишет E1.ru.

 

Видео: E1.ru
 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем крупного ДТП или вопиющего нарушения ПДД? Высылайте ваши фото, видео редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

14-летний подросток получил травму головы при столкновении двух иномарок в Екатеринбурге (ФОТО)
21 августа, 07:30
0 1
Автомобиль с екатеринбурженкой и грудным ребенком пострадал в результате ДТП (ФОТО)
28 июля, 10:25
0 3
Пьяная автоледи допустила наезд на подростка и скрылась с места ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)
21 июля, 16:05
3 3
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 126
Подписаться на новости