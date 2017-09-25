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Новости Нижнего Тагила

Люди сорвались с окна квартиры при попытке спастись из пожара в Екатеринбурге (ВИДЕО)

25 сентября 2017, 06:30Добавить новость
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В минувшее воскресенье, 24 сентября, в Екатеринбурге горел многоэтажный дом. 30 человек были эвакуированы. В квартире в момент возгорания были дети.

Возгорание началось в жилом помещении на седьмом этаже около 16:00. Пожарные не смогли попасть в квартиру, где расходился огонь. Они проникли внутрь через балкон, пишет Областная газета. Позже дверь квартиры также вскрыли, чтобы организовать подачу воды

За происходящим наблюдали очевидцы.

 

Когда начался пожар, мужчина перелез на этаж ниже, на балкон, – рассказал E1.RU очевидец Максим. – Женщина передала через балкон ребенка, совсем маленького, до трех лет, мужчине, потом сама попыталась перелезть, но у нее не получилось. Она сорвалась, мужчина пытался ее поймать и повредил себе руку. А женщина упала на землю. После этого еще одна женщина выпрыгнула из окна.

 

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По предварительным данным, пожар начался из-за оставленной сигареты. В МЧС по региону отметили, что по неподтверждённой информации, жильцы квартиры пытались спуститься этажом ниже через балкон, одна женщина пострадала.

 

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На тушение пожара у спасателей ушло 20 минут. На месте работали 3 единицы техники.

 

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Фото и видео: служба спасения СОВА, сайт E1.ru
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