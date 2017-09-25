83-летняя женщина сломала ребро при посадке в электричку под Екатеринбургом

83-летняя пенсионерка обратилась в одну из больниц Свердловской области с сильными болями. У нее диагностировали перелом ребра и сотрясение мозга.





Как рассказала пожилая женщина транспортной полиции, она собиралась сесть в электричку на станции Гагарский Свердловской области. Перед посадкой она оступилась и упала с высоты собственного роста.



Как сообщают «Интерактивные новости», голову женщины после этого зажало автоматическими дверьми. Кроме того, она потеряла свою сумку, которая оказалась внутри электропоезда.





Сотрудники транспортной полиции отметили, что все пассажиры РЖД застрахованы. По факту случившегося проходит проверка, после которой будет вынесено решение.