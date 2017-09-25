Автовандал сорвал номера и повредил автомобиль на парковке в Нижнем Тагиле

Тагильчанка с маленьким ребенком оставила автомобиль на парковке возле магазина «Спорт» по проспекту Мира. Пробыв внутри какое-то время , она вместе с ребенком решила пройти до магазина «Лимпопо», расположенного на этой же улице неподалеку. Вернувшись в автомобилю, молодая женщина увидела, что с машины сорван передний номерной знак.





Приехала с ребенком в магазин спорттоваров, который находится по проспекту Мира. Вышли из магазина, прошли до «Лимпопо», машина стояла на парковке возле магазина «Спорт». Вернувшись в автомобилю, увидела, что сорван передний номер и вставлен в дворники. Позже обнаружила вмятину на капоте и отсутствие заднего номера. Я растерялась во время произошедшего, потому что понимала, что нужно ехать, а я без номеров. Не поняла, что произошло, -- рассказывает о происшествии Наталья.

К растерянной тагильчанке подошли мужчина и женщина. Узнав, не с её ли автомобиля были сорваны номера, пара указала на патрульную машину ППС, в которую усаживали только что задержанного человека.





Подошла пара и спросили, не у меня ли сорвали номера с машины. Мужчина и женщина сказали, что на перекрестке стоит патрульная машина ППС и они кого-то грузят в машину, поймали. Я пошла к сотрудникам полиции, объяснила ситуацию с сорванными номерами, -- сообщила владелица автомобиля.

К автомобилю патрульно-постовой службы подошел молодой человек, который оказался очевидцем событий. Происходящее он видел из окна жилого дома.





Видел происходящее из окна и решил спуститься. Шел молодой человек, машина стояла на парковке, она ему не мешала, он подошел и начал ее пинать по бамперу, затем оторвал передний номер автомобиля, стукнул им по капоту, швырнул этот номер на асфальт. Девушка, сидевшая в машине рядом, закричала и это увидели еще два парня прохожих. В это время вандал содрал задний номер с машины и побежал с ним в руках. Прохожие молодые люди побежали за ним и поймали его недалеко от перекрестка в сторону улицы Ленина, -- поделился наблюдениями очевидец.

Молодые люди, отреагировавшие на крик, поймали и задержали вандала. По словам очевидев, задержанный хулиган звал на помощь и жаловался, что его избивают.





Кто-то из прохожих вызвал полицию. Злоумышленника задержали, -- рассказал очевидец.

Владелица пострадавшей машины на месте написала заявление в полицию.

Приехала позже в полицию, чтобы получить талон о заявлении, вандал уже был там. Состояние - уже пришел в себя. Мне сказали, что он отделается штрафом, взять с него нечего, остается подавать в суд. В ГИБДД заявление не писала, так как номера нашли. Сегодня видела еще одну такую-же машину на Лебяжке и рядом автомобиль ППС. Возможно, такой же случай. Как сказали очевидцы - молодой человек был не один, они шли толпой, но, когда начали кричать, все разбежались. Похоже на банду автовандалов, -- высказала свое предположение Наталья.

Женщина жалеет о том, что не сфотографировала вандала, так как была растеряна на месте событий.

Сегодня пострадала я, завтра могут пострадать другие. Я могла не заметить отсутствия номеров, если бы один из них не был засунут в дворники, поехать и попасть на штраф ГАИ. Еще и восстанавливать их, если бы не поймали мужика. Очевидцы считают, что он был в состоянии наркотического опьянения. Жаль не сообразила вовремя его сфотографировать, чтобы все видели лицо героя. Осадок остался очень неприятный. В час дня у магазина под камерами это сделать - совсем без ума должны быть эти люди.



Очень благодарна ребятам, которые не остались равнодушными, не побоялись, что злоумышленников было несколько, и отреагировали, задержали вандала и дали свидетельские показания, -- говорит Наталья.

В пресс-службе УВД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили, что по поступившему заявлению проводятся оперативные мероприятия. О подробностях происшествия и личности задержанного будет сообщено позже.

Заявление поступило в 16 отдел полиции 24 сентября. Участковый проводит проверку, -- проинформировали в пресс-службе УВД.