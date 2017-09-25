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Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин получил огнестрельное ранение за отказ убить депутата

25 сентября 2017, 07:30Добавить новость
город,закон,криминал,насилие,полиция,Россия,Свердловская область,травма,Алапаевск,киллер
В Алапаевском районе Свердловской области накануне произошли криминальные разборки с применением огнестрельного оружия. Пострадал 49-летний неудавшийся киллер.

Оказалось, что мужчине предложили убить местного депутата, а стрелял в него заказчики преступления.

Пострадавший рассказал полиции, что вовремя отказался от просьбы криминального характера, за что и был ранен. Вполне возможно, его намеревались убить, но пуля попала в ногу.

Возбуждено уголовное дело. По факту заказного убийства была проведена отдельная проверка, информация подтверждения не нашла, пишет Уралинформбюро.

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