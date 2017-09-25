Свердловчанин получил огнестрельное ранение за отказ убить депутата

Оказалось, что мужчине предложили убить местного депутата, а стрелял в него заказчики преступления.



Пострадавший рассказал полиции, что вовремя отказался от просьбы криминального характера, за что и был ранен. Вполне возможно, его намеревались убить, но пуля попала в ногу.



Возбуждено уголовное дело. По факту заказного убийства была проведена отдельная проверка, информация подтверждения не нашла, пишет Уралинформбюро.