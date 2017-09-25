Ползший за алкоголем екатеринбуржец погиб под колесами автобуса

25 сентября в ночные часы в Екатеринбурге автобус задавил пьяного мужчину.

Как сообщает Руполит, ДТП произошло, когда пьяный мужчина переползал дорогу.





Местные жители рассказали, что сильно пьяный мужчина пытался проникнуть в киоск на автобусной остановке. Однако он оказался закрыт. Во время попытки проникновения за горячительным, в киоске сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники ЧОПа, которые перевели мужчину через дорогу. Он собирался направиться домой.





После того, как ЧОП уехал, потерпевший вновь направился к ларьку, добирался он до него ползком. В этот момент по дороге двигался автобус. Водитель, по предварительным данным, в темноте не заметил пешехода. Потерпевший погиб на месте.





ГИБДД работает над установлением точной картины произошедшего.