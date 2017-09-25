| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Ползший за алкоголем екатеринбуржец погиб под колесами автобуса

25 сентября 2017, 13:00Добавить новость
авто,автопроисшествия,алкоголь,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,смерть,пешеход,водитель

25 сентября в ночные часы в Екатеринбурге автобус задавил пьяного мужчину.

Как сообщает Руполит, ДТП произошло, когда пьяный мужчина переползал дорогу.

Местные жители рассказали, что сильно пьяный мужчина пытался проникнуть в киоск на автобусной остановке. Однако он оказался закрыт. Во время попытки проникновения за горячительным, в киоске сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники ЧОПа, которые перевели мужчину через дорогу. Он собирался направиться домой.

После того, как ЧОП уехал, потерпевший вновь направился к ларьку, добирался он до него ползком. В этот момент по дороге двигался автобус. Водитель, по предварительным данным, в темноте не заметил пешехода. Потерпевший погиб на месте.

ГИБДД работает над установлением точной картины произошедшего.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем крупного ДТП или вопиющего нарушения ПДД? Высылайте ваши фото, видео редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Выпивший 1,5 литра водки екатеринбуржец устроил ДТП с пострадавшими (ФОТО)
сегодня, 08:00
0 1
ВАЗ-2110 и автофургон с алкоголем столкнусь в Екатеринбурге (ФОТО)
18 сентября, 07:30
0 1
Превысившая скорость автомобилистка вылетела с проезжей части в Екатеринбурге: погиб пассажир иномарки
18 августа, 13:30
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 127
Подписаться на новости