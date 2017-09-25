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Новости Нижнего Тагила

Пьяный студент зарезал 54-летнего мужчину в Нижнем Тагиле

25 сентября 2017, 17:30Добавить новость
Нижний Тагил,проверка,происшествие,смерть,убийство,уголовное дело,Вагонка,Дзержинский район,алкоголь
В Нижнем Тагиле во время пьяной ссоры молодой человек убил пожилого собутыльника.

В субботу, 23 сентября, на Вагонке был убит 54-летний мужчина. Его тело было найдено во дворе дома № 41 по улице Ильича.

В следственном комитете Дзержинского района отметили, что трагедия произошла в результате ссоры пенсионера со студентом Нижнетагильского машиностроительного техникума. Мужчины выпивали. Около 8 часов вечера между ними произошел конфликт, в ходе которого молодой человек вытащил нож и ударил им пострадавшего в грудь.

Задержать обвиняемого удалось в течение суток, возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают подробности случившегося, пишет агентство новостей «Между строк».

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