Пьяный студент зарезал 54-летнего мужчину в Нижнем Тагиле

В субботу, 23 сентября, на Вагонке был убит 54-летний мужчина. Его тело было найдено во дворе дома № 41 по улице Ильича.





В следственном комитете Дзержинского района отметили, что трагедия произошла в результате ссоры пенсионера со студентом Нижнетагильского машиностроительного техникума. Мужчины выпивали. Около 8 часов вечера между ними произошел конфликт, в ходе которого молодой человек вытащил нож и ударил им пострадавшего в грудь.





Задержать обвиняемого удалось в течение суток, возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают подробности случившегося, пишет агентство новостей «Между строк».