Выпивший 1,5 литра водки екатеринбуржец устроил ДТП с пострадавшими (ФОТО)

Екатеринуржец Андрей ехал на Opel в сторону Ленина за другой иномаркой – Kia. Вторая притормозила на светофоре, как вдруг в заднюю часть авто на полной скорости въехал Opel. Как позже выяснилось, водитель употребил 1,5 литра водки.



В итоге Opel отбросило в дерево, а Kia улетела на другую часть перекрёстка. Пассажир Kia получил травму позвоночника, его увезли в больницу, передаёт Rupolit.



Виновник ДТП признался, что перед тем, как сесть за руль, он выпил полтора литра водки. Он сожалеет о случившемся:

Конечно, я сожалею, – сказал он корреспонденту. – Сейчас я буду за это сидеть, буду за это отвечать. Потому что за руль садится нельзя.

Фото и видео: E1.ru