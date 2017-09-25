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Новости Нижнего Тагила

Выпивший 1,5 литра водки екатеринбуржец устроил ДТП с пострадавшими (ФОТО)

25 сентября 2017, 08:00Добавить новость
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В Екатеринбурге нетрезвый водитель стал виновником серьезной аварии. ДТП произошло на перекрестке Первомайская – Карла-Либкнехта.

Екатеринуржец Андрей ехал на Opel в сторону Ленина за другой иномаркой – Kia. Вторая притормозила на светофоре, как вдруг в заднюю часть авто на полной скорости въехал Opel. Как позже выяснилось, водитель употребил 1,5 литра водки.

В итоге Opel отбросило в дерево, а Kia улетела на другую часть перекрёстка. Пассажир Kia получил травму позвоночника, его увезли в больницу, передаёт Rupolit.

 

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Виновник ДТП признался, что перед тем, как сесть за руль, он выпил полтора литра водки. Он сожалеет о случившемся:

 

Конечно, я сожалею, – сказал он корреспонденту. – Сейчас я буду за это сидеть, буду за это отвечать. Потому что за руль садится нельзя.

 

Фото и видео: E1.ru

 
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