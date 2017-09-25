Турист из Екатеринбурга был порезан в массовой драке в Турции (ФОТО)

В минувшие выходные туристы из Екатеринбурга пострадали в массовых драках на двух курортах в Турции.

Ночью с 23 на 24 сентября на компанию из 8 молодых свердловчан, отдыхающих на турецком курорте Сиде, напала группа местных жителей. Как рассказала одна из участниц конфликта, туристы шли к морю.



Около одного из отелей им повстречалась компания турков, где были также русские девушки. Уральцы решили поздороваться, однако туркам что-то не понравилось, и началась драка. Один из местных жителей достал нож и стал наносить удары.





В результате пострадал молодой человек, в больнице ему наложили 15 швов на животе и 23 на руке. В отеле ему никакой помощи оказать не смогли, более того – компанию хотели выселить, так как подобные ситуации портят репутацию отеля. Подруга пострадавшего рассказала, что подать заявление в местную полицию не удалось. Для расследования дела необходимо присутствие пострадавшего, а обратный рейс назначен уже на 27 сентября. В российское консульство туристы пока не обращались.





Фото: «Интерактивные новости»

Как сообщает Накануне.ru, в тот же день похожая ситуация произошла в другом турецком районе – Авсаллар. Как рассказали очевидцы, конфликт произошел из-за попытки туриста оставить жалобу на бармена. Сотрудник отказывался обслуживать молодых людей из-за неприязни к россиянам. Завязался конфликт, в результате которого одного из туристов схватили за горло и начали угрожать.



Подоспел остальной персонал отеля, началась драка. Одному из молодых людей разбили голову битой. Полицию и скорую помощь вызвал персонал соседнего отеля, однако полицейскими никаких мер принято не было.





Фото: «Инцидент Екатеринбург»