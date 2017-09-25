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Новости Нижнего Тагила

Турист из Екатеринбурга был порезан в массовой драке в Турции (ФОТО)

25 сентября 2017, 18:00Добавить новость
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В минувшие выходные туристы из Екатеринбурга пострадали в массовых драках на двух курортах в Турции.

Ночью с 23 на 24 сентября на компанию из 8 молодых свердловчан, отдыхающих на турецком курорте Сиде, напала группа местных жителей. Как рассказала одна из участниц конфликта, туристы шли к морю.

Около одного из отелей им повстречалась компания турков, где были также русские девушки. Уральцы решили поздороваться, однако туркам что-то не понравилось, и началась драка. Один из местных жителей достал нож и стал наносить удары.

В результате пострадал молодой человек, в больнице ему наложили 15 швов на животе и 23 на руке. В отеле ему никакой помощи оказать не смогли, более того – компанию хотели выселить, так как подобные ситуации портят репутацию отеля. Подруга пострадавшего рассказала, что подать заявление в местную полицию не удалось. Для расследования дела необходимо присутствие пострадавшего, а обратный рейс назначен уже на 27 сентября. В российское консульство туристы пока не обращались.

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Фото: «Интерактивные новости»

 

Как сообщает Накануне.ru, в тот же день похожая ситуация произошла в другом турецком районе – Авсаллар. Как рассказали очевидцы, конфликт произошел из-за попытки туриста оставить жалобу на бармена. Сотрудник отказывался обслуживать молодых людей из-за неприязни к россиянам. Завязался конфликт, в результате которого одного из туристов схватили за горло и начали угрожать.

Подоспел остальной персонал отеля, началась драка. Одному из молодых людей разбили голову битой. Полицию и скорую помощь вызвал персонал соседнего отеля, однако полицейскими никаких мер принято не было.

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Фото: «Инцидент Екатеринбург»

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