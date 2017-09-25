Житель Кировграда забил насмерть сводного брата битой и кувалдой

Обвинительный приговор объявлен судом Кировграда местному жителю.

7 апреля 2017 года 25-летний молодой кировградец пил спиртные напитки в своей квартире вместе со своим сводным братом 1985 г.р. Подсудимый пожаловался своему старшему брату на его пьющих друзей. Он утверждал, что вовремя одного из их визитов из квартиры мужчины пропали некоторые вещи.

После этого между братьями возник конфликт. Тогда подсудимый взял сначала бейсбольную биту, а затем кувалду. После чего он напал на своего брата и нанес ему несколько ударов. Травмы, полученные старшим братом, оказались серьезными, и вскоре мужчина скончался.

Соседи, проживающие снизу, услышал подозрительный шум в квартире подсудимого и вызвали полицейских. Сотрудники полиции прибыли на место, однако не услышали шума, доносящегося из квартиры.

Тогда один сотрудник правоохранительных органов отправился опрашивать соседей, а второй стал наблюдать за квартирой подсудимого.

Преступник, полагая, что в подъезде никого нет, попытался покинуть место преступления. Но был задержан полицейским. После чего сотрудники полиции зашли в квартиру подсудимого и обнаружили труп мужчины.

Суд Кировграда приговорил молодого человека к отбываю срока в 10 лет в колонии строго режима, пишет СК СУ по Свердловской области.