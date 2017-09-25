Лже-следователи пытались обмануть на 50 тысяч рублей жительницу Новоуральска

Женщина пыталась отправить через терминал большую сумму денег лжеследователю.

Работники офиса в Новоуральске стали свидетелями того, как некая женщина пыталась отправить через терминал 50 тысяч рублей. Они остановили и спросили, что случилось.

Женщина поделилась, что на ее домашний телефон позвонил некий молодой человек, который представился ее сыном. Он сказал, что сбил на машине женщину, и она находится в тяжелом состоянии в больнице.

После этого трубку взял другой мужчина. Он уже представился следователем и сказал, что ее сын будет освобожден от ответственности, если женщина перешлет на номер «полицейского» определенную сумму денег.

Офисные работники объяснили женщине, что ее пытаются обмануть. После этого они вызвали полицию. Сейчас полицейские занимаются поиском преступников, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, что жительницу Бугульмы также обманули телефонные мошенники. У нее украли 9 700 рублей.