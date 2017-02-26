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Новости Нижнего Тагила

Массовое ДТП устроила пьяная автомобилистка в Нижнем Тагиле

26 февраля 2017, 09:15Добавить новость
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24 февраля ночью девушка-автомобилистка пыталась выехать через арку из двора дома №97 на улице Садовой в Нижнем Тагиле. Автоледи не справилась с управлением и спровоцировала массовое ДТП.

Автоледи на машине «ВАЗ», совершая маневр, зацепила сразу 6 автомобилей, припаркованных во дворе.

Как пишут «Все новости», девушка заехала к своему молодому человеку, чтобы поздравить его с 23 февраля. Со слов очевидцев, автомобилистка поругалась с другом и в состоянии алкогольного опьянения решила покинуть квартиру.

Приехавшие на место инцидента правоохранители предложили девушке пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови, сначала она согласилась, но потом передумала. Из документов на автомобиль при себе у нее оказался только полис ОСАГО.

На месте происшествия был составлен протокол, друг хулиганки предпочел не выходить из дома, чтобы поддержать незадачливую автомобилистку.

© TagilCity.ru
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