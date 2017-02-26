Один человек погиб и двое получили травмы в результате ДТП недалеко от Невьянска (ФОТО)

Смертельное ДТП на трассе «Екатеринбург-Серов» унесло жизнь пожилой женщины, ехавшей в качестве пассажира в иномарке, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Сегодня утром, в 08:40, на 144-м километре серовской трассы 61-летний водитель Kia Rio, не справившись с управлением, допустил выезд на встречную полосу. Его автомобиль сразу же столкнулся с другой иномаркой - Hyundai Accent, которым управлял молодой человек 24 лет.





Водители автомобилей не пострадали, а вот пассажиры обеих машин получили серьезные травмы. 59-летняя женщина, пассажир Kia Rio, скончалась на месте.





2 молодых человека 17 и 18 лет, находившиеся в салоне авто Hyundai Accent, получили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. Оба доставлены в Демидовскую центральную больницу Нижнего Тагила.





Фото: ГИБДД г. Нижнего Тагила