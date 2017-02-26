Около 20 домов в Екатеринбурге остались без воды (ФОТО)

В результате коммунальной аварии несколько улиц в уральской столице лишились водоснабжения, как сообщает ежедневное интернет-издание Е1.RU.

По информации управляющей компании «Орджоникидзевская» в Екатеринбурге, авария на водоводе произошла 25 февраля. И с этого времени почти 20 домов на нескольких улицах Уралмаша остались без водоснабжения.





Жильцы обратились в УК с просьбой принять меры к ликвидации ЧП, но в ответ получили неутешительную информацию: «Водоканал» сможет приступить к ремонтным работам не ранее 28 февраля. Только тогда специалисты начнут раскопки места аварии.





Как пообещали в управляющей компании, воду будут подвозить каждый день.

Фото: Е1.RU