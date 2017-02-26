| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Около 20 домов в Екатеринбурге остались без воды (ФОТО)

26 февраля 2017, 11:45Добавить новость
авария,город,Екатеринбург,помощь,происшествие,ремонт,Свердловская область,вода,горячая вода,холодная вода,ремонт водовода,коммунальная авария,коммунальная служба

В результате коммунальной аварии несколько улиц в уральской столице лишились водоснабжения, как сообщает ежедневное интернет-издание Е1.RU.

По информации управляющей компании «Орджоникидзевская» в Екатеринбурге, авария на водоводе произошла 25 февраля. И с этого времени почти 20 домов на нескольких улицах Уралмаша остались без водоснабжения.

Жильцы обратились в УК с просьбой принять меры к ликвидации ЧП, но в ответ получили неутешительную информацию: «Водоканал» сможет приступить к ремонтным работам не ранее 28 февраля. Только тогда специалисты начнут раскопки места аварии.

авария,город,Екатеринбург,помощь,происшествие,ремонт,Свердловская область,вода,горячая вода,холодная вода,ремонт водовода,коммунальная авария,коммунальная служба
Как пообещали в управляющей компании, воду будут подвозить каждый день.
Фото: Е1.RU
© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , ,
Подвалы 54 домов затопило: весь частный сектор района ВИЗ в Екатеринбурге был залит водой из-за коммунальной аварии (ФОТО, ВИДЕО) 15 января, 09:00
Коммунальная авария в Дзержинском районе Нижнего Тагила ликвидирована: подача воды и отопления восстановлены 19 октября 2016, 11:50
20 домов и детский сад в Екатеринбурге лишились тепла из-за морозов: прорвало теплотрассу (ФОТО, ВИДЕО) 20 декабря 2016, 12:30

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 43
Подписаться на новости