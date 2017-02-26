Спасенный из пожара под Алапаевском пенсионер умер на руках медиков от отравления продуктами горения

На место выезжали три пожарные машины и девять спасателей. К их приезду огонь охватил пристрой частного дома, кровлю, перекрытие и стены.



Дом был потушен в 22:46, в выгоревшем помещении был обнаружен 61-летний мужчина. Он немедленно поступил к медикам, однако его не удалось спасти. Он погиб от сильнейшего отравления продуктами горения. В настоящее время выясняются причины возгорания.