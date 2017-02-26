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Новости Нижнего Тагила

Житель Хакасии заколол кинжалом своего соседа по комнате в общежитии в Верхнем Тагиле

26 февраля 2017, 13:05Добавить новость
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Командировочный молодой человек из Хакасии нанес тяжелое ножевое ранение 33-летнему жильцу общежития в Верхнем Тагиле, об этом сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости»

Из местного общежития в Верхнем Тагиле в приемный покой больницы был доставлен раненый мужчина. Врачи диагностировали проникающее ножевое ранение в грудь. Медики сообщили о ЧП в полицию.

Выяснилось: житель Хакасии, проживающий с пострадавшим в одной комнате, поссорился с соседом и в гневе воткнул ему кинжал в грудь. 25-летний молодой человек был командирован в Свердловскую область для работы на местном коммерческом предприятии.

Вскоре злоумышленника задержали. Он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Раненый мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. 

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