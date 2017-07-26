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Новости Нижнего Тагила

30 килограмм ртути было продано полицейскому в Екатеринбурге

26 июля 2017, 19:45Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,полиция,происшествие,Свердловская область,суд,уголовное дело,сбыт
В Екатеринбурге был задержан продавец ртути. Уголовное дело по факту незаконного оборота опасного вещества было возбуждено после контрольной закупки товара.

Крупную партию ядовитого вещества пытался сбыть житель Екатеринбурга. Информация об этом поступила в местное отделение полиции. Представитель МВД Ирина Волк рассказала о ряде оперативных мер, которые были приняты для задержания продавца.

 

Сотрудники полиции договорились с молодым человеком о встрече, во время которой совершили закупку 100 грамм вещества. Приобретенный товар оперативники отправили на лабораторный анализ, который подтвердил, что состав является ртутью.

 

Нами была произведена повторная встреча с продавцом. При нем находился килограмм ртути. После изъятия товара сотрудники провели обыск, и обнаружили в гараже задержанного еще 30 килограмм опасного вещества. Была установлена личность гражданина, после чего он был доставлен в отделение полиции, -- рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

Как сообщает Rupolit.net, сотрудниками было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ. Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал преступника виновным в деянии, и назначил наказание в виде уплаты штрафа в 20 000 рублей.

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