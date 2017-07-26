30 килограмм ртути было продано полицейскому в Екатеринбурге

Крупную партию ядовитого вещества пытался сбыть житель Екатеринбурга. Информация об этом поступила в местное отделение полиции. Представитель МВД Ирина Волк рассказала о ряде оперативных мер, которые были приняты для задержания продавца.

Сотрудники полиции договорились с молодым человеком о встрече, во время которой совершили закупку 100 грамм вещества. Приобретенный товар оперативники отправили на лабораторный анализ, который подтвердил, что состав является ртутью.

Нами была произведена повторная встреча с продавцом. При нем находился килограмм ртути. После изъятия товара сотрудники провели обыск, и обнаружили в гараже задержанного еще 30 килограмм опасного вещества. Была установлена личность гражданина, после чего он был доставлен в отделение полиции, -- рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщает Rupolit.net, сотрудниками было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ. Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал преступника виновным в деянии, и назначил наказание в виде уплаты штрафа в 20 000 рублей.