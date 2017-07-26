34-летний житель Березовского убил своего коллегу и сжег его труп вместе с автомобилем (ФОТО)

19 июля в Березовском были обнаружены останки человека, находившиеся в сгоревшем автомобиле.
Было установлено, что они принадлежат мужчине, работавшему в местном коттеджном поселке.
Далее следствие установило, что во время празднования дня рождения между погибшим и подозреваемым в убийстве произошел конфликт, который закончился убийством.
После этого злоумышленник переложил труп в машину ВАЗ-21074, принадлежавшую убитому, и сжег ее.
По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан 41-летний местный житель, который, увидев, что к нему приехали полицейские, спрятался в шкафу с одеждой, об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Задержанный находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы в следственный комитет.