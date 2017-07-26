7-летний ребенок заживо сгорел в сарае в Саратовской области

В Саратове произошел пожар, погиб малолетний ребенок. Следствие считает, что в смерти мальчика виновата его мать.

Вечером 22 июля случился пожар на улице Белозерской неподалеку от частного дома. Сгорел сарай, в котором в тот момент находился 7-летний ребенок. Мальчик погиб на месте. Сейчас у следствия появилась версия произошедшего: сотрудники СУСК считают, что в сарае ребенка заперла мать.





Женщина в воспитательных целях закрыла мальчика в сарае. 26-летняя мать оставила сына без присмотра на продолжительное время и ушла. Позже там произошло возгорание, и ребенок, не сумевший своими силами выбраться из закрытого помещения, погиб, -- сообщает следственный комитет по региону.



По информации от РИА Новости в отношении матери умершего мальчика завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». После проведения судебных разбирательств будет установлена точная картина происшествия.