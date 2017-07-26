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Новости Нижнего Тагила

Владельцы загрызших 7-летнюю свердловчанку собак могут быть приговорены к 2 годам лишения свободы

26 июля 2017, 17:35Добавить новость
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Двое жителей Таборинского района обвиняются в смерти по неосторожности малолетнего ребенка.

Напомним, 5 февраля в деревне Пальмино Свердловской области было найдено тело девочки, на котором были видны укусы собак.

После этого были допрошены четверо подростков, ставшие очевидцами случившегося. Позднее были установлены и двое местных жителей 54 и 42 лет, которым принадлежали беспородные собаки, находившиеся на месте ЧП.

 

Хозяева животных отрицали причастность их питомцев к преступлению. После проведения нескольких судебных молекулярно-генетических экспертиз было установлено, что ДНК собак, обнаруженных на одежде и теле погибшего ребенка, принадлежат именно этим собакам.

Было возбуждено уголовное дело. С мужчин взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает СУ СКР Свердловской области. 

 

 

 
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