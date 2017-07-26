| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Конь затоптал 6-летнего мальчика в Новосибирской области

26 июля 2017, 10:30Добавить новость
проверка,происшествие,смерть,травма,Новосибирская область,конь,дети,ребенок

В Новосибирской области произошел инцидент с летальным исходом – погиб 6-летний ребенок.

Трагедия произошла в сельской местности. Известно, что на поле, где пасется скот, гуляли дети в возрасте от 6 до 9 лет. Они находились без присмотра взрослых.

Во время прогулки они приблизились к табуну лошадей. В этот момент животных что-то встревожило, и они поскакали на ребят. Старшие дети сумели вовремя сориентироваться, а 6-летний малыш растерялся и попал под копыто скакуна.

Ребенок от полученных травм скончался. СК начал проверку по факту ЧП, сообщает РИА Новости.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

14 пассажиров автобуса сгорели заживо в страшном ДТП с КамАЗом в Татарстане (ФОТО, ВИДЕО)
3 июля, 07:30
0 3
5-летний мальчик из Первоуральска погиб в лесу от удара молнии
24 июля, 14:05
0 13
Ребенок получил ожоги из-за падения на него кастрюли с супом в детском саду Челябинской области
21 июля, 14:00
0 6

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 583
Подписаться на новости