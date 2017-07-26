Конь затоптал 6-летнего мальчика в Новосибирской области

В Новосибирской области произошел инцидент с летальным исходом – погиб 6-летний ребенок.

Трагедия произошла в сельской местности. Известно, что на поле, где пасется скот, гуляли дети в возрасте от 6 до 9 лет. Они находились без присмотра взрослых.





Во время прогулки они приблизились к табуну лошадей. В этот момент животных что-то встревожило, и они поскакали на ребят. Старшие дети сумели вовремя сориентироваться, а 6-летний малыш растерялся и попал под копыто скакуна.





Ребенок от полученных травм скончался. СК начал проверку по факту ЧП, сообщает РИА Новости.