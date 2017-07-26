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Новости Нижнего Тагила

Легковой автомобиль влетел под колеса фуры на трассе Екатеринбург-Пермь: пострадали два человека (ФОТО)

26 июля 2017, 13:40Добавить новость
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В серьезном ДТП под Нижними Сергами, на 254-ом километре Пермского тракта, пострадали два человека.

24 июля на автотрассе Екатеринбург-Пермь произошла серьезная авария. Водитель иномарки Lifan при движении превысил скорость и влетел под колеса грузового автомобиля.

Легковушка превратилась в груду металла, а ее водитель и пассажирка получили серьезные травмы головы и переломы, после чего были госпитализированы, сообщает «Комсомольская правда».

Причем, пострадавших зажало в искореженном автомобиле. Понадобилась помощь спасателей, которым пришлось извлекать их оттуда с помощью специальных инструментов. 

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Фото: Е1.RU

 

Напомним, аналогичная авария произошла 16 июля в Екатеринбурге: кроссовер влетел под кузов погрузчика.

 

 

 
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