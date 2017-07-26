Легковой автомобиль влетел под колеса фуры на трассе Екатеринбург-Пермь: пострадали два человека (ФОТО)

254-ом километре

24 июля на автотрассе Екатеринбург-Пермь произошла серьезная авария. Водитель иномарки Lifan при движении превысил скорость и влетел под колеса грузового автомобиля.





Легковушка превратилась в груду металла, а ее водитель и пассажирка получили серьезные травмы головы и переломы, после чего были госпитализированы, сообщает «Комсомольская правда».





Причем, пострадавших зажало в искореженном автомобиле. Понадобилась помощь спасателей, которым пришлось извлекать их оттуда с помощью специальных инструментов.





Фото: Е1.RU



Напомним, аналогичная авария произошла 16 июля в Екатеринбурге: кроссовер влетел под кузов погрузчика.