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Новости Нижнего Тагила

Преподаватель УРФУ получила перелом позвоночника после сеанса тайского массажа в одном из салонов Екатеринбурга (ФОТО)

26 июля 2017, 20:00Добавить новость
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Травмой спины закончился визит жительницы Екатеринбурга в один из салонов тайского массажа. Преподаватель УРФУ Светлана Мельникова теперь постоянно лежит в постели из-за сломанного позвоночника.

В начале июля преподавательница из УРФУ Светлана Мельникова решила попробовать новый для себя тайский массаж. Во время массажа спины «Восточная нота» стоимостью 1680 рублей, мастер согнула тело женщины к ногам и легла на клиентку. Светлана услышала хруст и почувствовала резкую боль в спине. Вместо того, чтобы обратиться к медикам, администратор и мастер салона заверили женщину, что боль в спине это нормальная реакция организма, напоили чаем и отправили домой.

После того, как боль не утихла, Светлана обратилась в травмпункт, где ей сделали рентген спины. Из травмпункта женщина отправилась в 36-ю больницу Екатеринбурга с диагнозом «перелом позвоночника». В стационаре она провела неделю, прикованная к больничной койке. После выписки врачи прописали постельный режим, который продлится около 4 недель.

 

город,Екатеринбург,здоровье,нарушение,полиция,Свердловская область,суд,травма,массаж,салон,позвоночник,перелом,жалоба,заявление

Фото: Наша газета


Хозяйка салона вину мастера не признаёт, извинений в адрес пострадавшей клиентки не поступило, сообщает Наша газета. Теперь Светлана планирует обратиться в суд и уже написала заявление в полицию. Однако застать мастера, делавшего массаж Светлане, на рабочем месте правоохранителям не удалось. В случае если местонахождение женщины-мастера установить не удастся, её могут объявить в розыск.

 

город,Екатеринбург,здоровье,нарушение,полиция,Свердловская область,суд,травма,массаж,салон,позвоночник,перелом,жалоба,заявление

Фото: Кадр из видео «41 канала»

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