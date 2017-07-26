Преподаватель УРФУ получила перелом позвоночника после сеанса тайского массажа в одном из салонов Екатеринбурга (ФОТО)

В начале июля преподавательница из УРФУ Светлана Мельникова решила попробовать новый для себя тайский массаж. Во время массажа спины «Восточная нота» стоимостью 1680 рублей, мастер согнула тело женщины к ногам и легла на клиентку. Светлана услышала хруст и почувствовала резкую боль в спине. Вместо того, чтобы обратиться к медикам, администратор и мастер салона заверили женщину, что боль в спине это нормальная реакция организма, напоили чаем и отправили домой.



После того, как боль не утихла, Светлана обратилась в травмпункт, где ей сделали рентген спины. Из травмпункта женщина отправилась в 36-ю больницу Екатеринбурга с диагнозом «перелом позвоночника». В стационаре она провела неделю, прикованная к больничной койке. После выписки врачи прописали постельный режим, который продлится около 4 недель.

Фото: Наша газета



Хозяйка салона вину мастера не признаёт, извинений в адрес пострадавшей клиентки не поступило, сообщает Наша газета. Теперь Светлана планирует обратиться в суд и уже написала заявление в полицию. Однако застать мастера, делавшего массаж Светлане, на рабочем месте правоохранителям не удалось. В случае если местонахождение женщины-мастера установить не удастся, её могут объявить в розыск.

Фото: Кадр из видео «41 канала»