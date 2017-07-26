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Новости Нижнего Тагила

Прогулочный катер сел на мель посреди реки в Екатеринбурге (ФОТО)

26 июля 2017, 09:30Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,катер,мель,ЧП,река,Исеть

В Екатеринбурге прогулка на катере чуть не закончилась трагедией.

Как рассказал Е1 очевидец инцидента Евгений, на реке Исеть прогулочный катер с людьми на борту сел на мель. Люди на судне были взволнованы, бегали по катеру, вероятно, пытаясь найти решение проблемы.

Судно застряло посередине акватории, и добраться вброд не представлялось возможным. Мимо проплывала лодка, но никто не помог потерпевшим. Также очевидец отметил, что река обмелела, и выходить на воду в данной ситуации было очень опасно.



Екатеринбург,Свердловская область,катер,мель,ЧП,река,ИсетьЕкатеринбург,Свердловская область,катер,мель,ЧП,река,Исеть

Фото: Е1

 
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