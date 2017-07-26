Прогулочный катер сел на мель посреди реки в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге прогулка на катере чуть не закончилась трагедией.

Как рассказал Е1 очевидец инцидента Евгений, на реке Исеть прогулочный катер с людьми на борту сел на мель. Люди на судне были взволнованы, бегали по катеру, вероятно, пытаясь найти решение проблемы.





Судно застряло посередине акватории, и добраться вброд не представлялось возможным. Мимо проплывала лодка, но никто не помог потерпевшим. Также очевидец отметил, что река обмелела, и выходить на воду в данной ситуации было очень опасно.









Фото: Е1