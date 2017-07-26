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Новости Нижнего Тагила

Пять лет лишения свободы грозит 30-летнему жителю Нижнего Тагила за нападение на полицейского

26 июля 2017, 16:05Добавить новость
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За применение насилия в отношении представителя власти тагильчанин будет привлечен к уголовной ответственности.

По материалам уголовного дела, ночью, в начале июня, в одной из квартир жилого дома на ГГМ произошел скандал. Был вызван наряд полиции, который выехал на место происшествия.

Там находилась пьяная компания молодых людей, которые ссорились между собой и вели себя агрессивно.

Увидев полицейских, один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил 37-летнего прапорщика рукой по лицу и пнул в живот.

В отношении 30-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы в соответствии с ч.1 статьи 318 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». 

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