Пять лет лишения свободы грозит 30-летнему жителю Нижнего Тагила за нападение на полицейского

По материалам уголовного дела, ночью, в начале июня, в одной из квартир жилого дома на ГГМ произошел скандал. Был вызван наряд полиции, который выехал на место происшествия.





Там находилась пьяная компания молодых людей, которые ссорились между собой и вели себя агрессивно.





Увидев полицейских, один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил 37-летнего прапорщика рукой по лицу и пнул в живот.





В отношении 30-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы в соответствии с ч.1 статьи 318 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».