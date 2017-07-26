Рабочий ВГОК погиб ночью при проведении демонтажных работ в Нижнем Тагиле

Рабочий был придавлен плитой в ночь с 25 на 26 июля. Информацию об этом подтвердили на предприятии:

26 июля в 2:00 при производстве демонтажных работ в дробилке был придавлен плитой рабочий 1971 г.р. Мужчина скончался от полученных травм, -- рассказал журналистам TagilCity.ru заместитель главного инженера ВГОК по технике безопасности Сергей Солонков.

По словам представителей ВГОК, создана комиссия для проведения расследования по факту произошедшей трагедии.



Напомним, неделю назад на одном из объектов ВГОК - шахте «Магнетитовая» - произошло задымление. Из-за него из шахты были эвакуированы рабочие. Тот инцидент, к счастью, обошёлся без жертв.