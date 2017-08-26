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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка выпала из окна многоэтажки на козырек подъезда (ФОТО)

26 августа 2017, 15:00Добавить новость
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В Екатеринбурге произошло ЧП: молодая женщина выпала из окна многоэтажного дома.

Утром 26 августа в районе ВИЗа случился инцидент, в результате которого пострадала молодая екатеринбурженка. Как рассказали местные жители, ставшие очевидцами происшествия, девушка после падения приземлилась на козырек подъезда.

На место ЧП выехали два автомобиля скорой помощи и полицейские. Пострадавшую отвезли в больницу. О ее дальнейшей судьбе информации нет, сообщает «Политика сегодня». Известно, что на вид женщине около 30 лет.

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Фото: Е1.RU

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