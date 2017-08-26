Сбивший насмерть двух девочек нетрезвый екатеринбуржец предстанет перед судом

Это случилось 27 мая 2017 года. Нетрезвый водитель ехал близ села Косулино. В это время по обочине шли две девочки 2002-2003 года рождения. Мужчина наехал на них, в результате чего дети погибли на месте.



Мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан в Берёзовском. Помощь в поиске оказали очевидцы происшествия, сообщившие цифру госномера, марку и цвет автомобиля. Во время расследования подозреваемый находился под стражей.



Дело накануне было передано в Белоярский районный суд, передает пресс-служба СК РФ по региону.