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Новости Нижнего Тагила

Сбивший насмерть двух девочек нетрезвый екатеринбуржец предстанет перед судом

26 августа 2017, 09:30Добавить новость
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В Заречном накануне завершилось расследование уголовного дела в отношении 54-летнего екатеринбуржца. Он обвиняется в совершении наезда на двух девочек, повлекшего их смерть. Водитель, добавим, был пьян.

Это случилось 27 мая 2017 года. Нетрезвый водитель ехал близ села Косулино. В это время по обочине шли две девочки 2002-2003 года рождения. Мужчина наехал на них, в результате чего дети погибли на месте.

Мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан в Берёзовском. Помощь в поиске оказали очевидцы происшествия, сообщившие цифру госномера, марку и цвет автомобиля. Во время расследования подозреваемый находился под стражей.

Дело накануне было передано в Белоярский районный суд, передает пресс-служба СК РФ по региону.

 
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