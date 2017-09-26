11-классница умерла во время урока литературы в одной из школ Серова

26 сентября в одной из серовских школ ученице 11 класса стало плохо во время урока литературы. Учитель вызвал скорую помощь, но приехавшие медики не смогли помочь девушке. Через некоторое время она скончалась.



Как передаёт Ura.ru, прокуратура города Серова организовала проверку по факту гибели школьницы. Следователи проверят качество и своевременность оказанной медицинской помощи, оценят правомерность действий педагогического коллектива школы. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.