28-летний игиловец из Ставрополья организовал лжеминирования по всей России (ФОТО)

Была установлена личность злоумышленника, который ранее создал волну эвакуаций по всей России. Напомним, сообщения о минировании начали поступать в российские города после 10 сентября.



Были эвакуированы тысячи людей по всей стране. Например, в Екатеринбурге 18 сентября были эвакуированы мэрия и цирк после сообщения о минировании.





Организатором телефонных атак оказался 28-летний житель Ставропольского края Альберт Абрамов. Ранее он попал под влияние ИГИЛ - группировки, запрещенной на территории России. Мужчина отправился в Сирию, однако вместо того, чтобы воевать, он решил «закладывать бомбы» по телефону.





Силовики предполагают, что целью террористов было усыпление бдительности российских спецслужб. Злоумышленники надеются на то, что когда будут заложены настоящие бомбы, никто не воспримет сообщения о минировании всерьез.





Пока официальные данные о поимке террористов не разглашаются, пишет URA.ru.





Фото: URA.ru