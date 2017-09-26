Два ДТП по очереди произошли на пересечении улиц Пархоменко и Серова в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

23 сентября в Нижнем Тагиле на пересечении улиц Пархоменко и Серова произошли сразу два ДТП. Они существенно усложнили дорожную ситуацию, став причиной затора на этом участке.

Первая авария случилась в 11:35 (время на видео 00:24). Водитель красного автомобиля не уступил дорогу серой иномарке, движущейся по проезжей части на разрешенный сигнал светофора. Большегруз, следовавший за серым Peugeot, уходя от столкновения зацепил переднее правое крыло красной иномарки.

После столкновения большегруз продолжил движение и покинул место происшествия.

Вскоре на место аварии в Нижнем Тагиле подъехали две кареты скорой помощи и пожарная машина. Как видно, водитель красного автомобиля дошел до «скорой» в сопровождении медицинских работников.

В условиях ограниченной видимости из-за участников ДТП и карет скорой помощи столкнулись еще два автомобиля (время на видео 02:00). Водитель, выехавший на перекресток, не дал завершить маневр другому.



В ГИБДД Нижнего Тагила о пострадавших и степени повреждения автомобилей не сообщили.