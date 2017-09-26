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Новости Нижнего Тагила

Известный российский блоггер умер в прямом эфире от укуса ядовитой змеи (ВИДЕО)

26 сентября 2017, 13:00Добавить новость
смерть,укус,змея,Москва,блоггер,онлайн-трансляция,прямой эфир

В Москве скончался известный блоггер Арслан Валеев.

Мужчина вел свой канал на Ютубе, где показывал видео с различными опасными змеями, которых держал у себя дома.

В злополучный вечер мужчина находился дома один и вел прямую трансляцию в интернете, во время которой его укусила черная мамба. Это одна из самых ядовитых змей.

После укуса он продолжил вести трансляцию, медленно умирая в прямом эфире. Потерпевший все же вызвал медиков, но скончался через несколько часов после госпитализации, пишут «Известия».


Видео: «Известия»

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