Известный российский блоггер умер в прямом эфире от укуса ядовитой змеи (ВИДЕО)

В Москве скончался известный блоггер Арслан Валеев.

Мужчина вел свой канал на Ютубе, где показывал видео с различными опасными змеями, которых держал у себя дома.





В злополучный вечер мужчина находился дома один и вел прямую трансляцию в интернете, во время которой его укусила черная мамба. Это одна из самых ядовитых змей.





После укуса он продолжил вести трансляцию, медленно умирая в прямом эфире. Потерпевший все же вызвал медиков, но скончался через несколько часов после госпитализации, пишут «Известия».







Видео: «Известия»