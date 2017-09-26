Работник океанариума во Владивостоке будет уволен за избиение моржа (ВИДЕО)

В Приморском океанариуме 23 сентября работник избил моржа Мишу. Поводом для инцидента стала излишняя дружелюбность животного. После выступления он хотел пробраться в вольер к морским котикам, однако 800-килограммовый Миша мог легко их задавить.





Чтобы разрешить проблему, тренер решил избить моржа. Руководство океанариума считает, что на практике должны применяться только положительные меры воспитания, а тренер показал свою жестокость. Теперь нарушивший профессиональную этику сотрудник будет уволен.





Инцидент обошелся без травм. Сейчас моржу ничего не угрожает, он может выступать. Как пишет «Восток Медиа», текущий год для Миши выдался сложным. В июле он упал в полупустой бассейн с высоты 2,5 метра.



