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Новости Нижнего Тагила

Супруги-каннибалы из Краснодара кормили человечиной курсантов (ВИДЕО)

26 сентября 2017, 19:00Добавить новость
насилие,проверка,происшествие,смерть,убийство,уголовное дело,Россия,Краснодарский край
В Краснодаре задержана семья каннибалов. По предварительной информации, супруги убили и съели более 30 жертв с 1999 года.

Супруги из Краснодарского края обвиняются в том, что на протяжении 20 лет совершали жестокие убийства. Более того – они употребляли тела своих жертв в пищу, а также делали тушенку из человечины и продавали ее курсантам в летном училище.

О преступлениях стало известно с найденного мобильного телефона, в котором было обнаружено фото мужчины с отрезанной женской головой в руках. Телефон передали в полицию. Мужчина с фотографии был задержан, им оказался Дмитрий Бакшеев. Однако он утверждал, что просто нашел останки и сфотографировался с ними.

В совершенных преступлениях призналась его супруга Наталья. Она опознала по фотографиям более 30 жертв и рассказала о том, что они с мужем убили их и съели. В доме подозреваемых оперативники обнаружили останки 8 тел и пакеты с замороженным мясом. Улики отправлены на генетическую экспертизу.

По предварительной информации, женщина все это время работала медсестрой в летном училище. Не исключено, что из мяса своих жертв она готовила тушенку и кормила ей курсантов. Сейчас продолжается расследование уголовного дела, пишет «Город 55».

Видео: REN.TV
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