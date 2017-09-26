Супруги-каннибалы из Краснодара кормили человечиной курсантов (ВИДЕО)

Супруги из Краснодарского края обвиняются в том, что на протяжении 20 лет совершали жестокие убийства. Более того – они употребляли тела своих жертв в пищу, а также делали тушенку из человечины и продавали ее курсантам в летном училище.





О преступлениях стало известно с найденного мобильного телефона, в котором было обнаружено фото мужчины с отрезанной женской головой в руках. Телефон передали в полицию. Мужчина с фотографии был задержан, им оказался Дмитрий Бакшеев. Однако он утверждал, что просто нашел останки и сфотографировался с ними.





В совершенных преступлениях призналась его супруга Наталья. Она опознала по фотографиям более 30 жертв и рассказала о том, что они с мужем убили их и съели. В доме подозреваемых оперативники обнаружили останки 8 тел и пакеты с замороженным мясом. Улики отправлены на генетическую экспертизу.



По предварительной информации, женщина все это время работала медсестрой в летном училище. Не исключено, что из мяса своих жертв она готовила тушенку и кормила ей курсантов. Сейчас продолжается расследование уголовного дела, пишет «Город 55».



