Труп мужчины обнаружен на пепелище в поселке Горный Щит

В столице Урала проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа мужчины на пепелище в поселке Горный Щит.

Известно, что возгорание в частном в доме в поселке под Екатеринбургом произошло 25 сентября. В ходе разбора конструкций было найдено обгоревшее тело мужчины. Предположительно, он проживал в сгоревшем доме, однако на сегодняшний момент его личность не установлена.





Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Данная версия является предварительной, точная картина ЧП будет установлена после проведения экспертизы.