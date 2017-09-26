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Новости Нижнего Тагила

Труп мужчины обнаружен на пепелище в поселке Горный Щит

26 сентября 2017, 13:30Добавить новость
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В столице Урала проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа мужчины на пепелище в поселке Горный Щит.

Известно, что возгорание в частном в доме в поселке под Екатеринбургом произошло 25 сентября. В ходе разбора конструкций было найдено обгоревшее тело мужчины. Предположительно, он проживал в сгоревшем доме, однако на сегодняшний момент его личность не установлена.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Данная версия является предварительной, точная картина ЧП будет установлена после проведения экспертизы.

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