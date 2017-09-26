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Новости Нижнего Тагила

Туристы из Верхней Пышмы пострадали в драке с персоналом отеля в Турции (ВИДЕО)

26 сентября 2017, 20:00Добавить новость
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Во время отдыха в Турции жители Верхней Пышмы подрались с персоналом отеля из-за плохого обслуживания.

Туристы из Свердловской области вновь приняли участие в массовой драке в Турции. Напомним, ранее туриста из Екатеринбурга порезали турки во время драки. В этот раз участниками конфликта стали 3 молодые пары из Верхней Пышмы. Компания приехала на отдых в Анталью.

Как рассказал пострадавший Никита, в последний день отпуска компания решила посидеть в лобби-баре. В помещении находилось несколько барменов, однако персонал как будто не замечал молодых людей. На просьбу их обслужить турки ответили грубостью, затем из подсобки выбежал молодой бармен и начал кричать и кидаться на туристов.

Пострадавший рассказал, что на грубость отвечать не стал. Вместо этого молодые люди отправились на ресепшен, чтобы подать жалобу. После просьбы позвать менеджера несколько сотрудников отеля набросились на пострадавшего, один из них схватил его за горло. Затем начали избивать его друзей и несколько раз ударили девушек. Никите нанесли несколько ударов дубинкой по голове.

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Фото: Е1

Лица девушек были в крови, молодой человек отправился в больницу зашивать рану на голове. Сейчас компания уже вернулась на родину. Молодые люди подали заявление в полицию и собираются обратиться в консульство, пишет Е1.

Видео: Е1
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