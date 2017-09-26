Убивший охотника браконьер задержан свердловскими следователями (ФОТО)

Ранее судимый житель Екатеринбурга подозревается в убийстве человека и браконьерстве.

Напомним, что недалеко от поселка Монетный был найден труп охотника. На его теле следователи обнаружили огнестрельное ранение груди.

Эксперты обнаружили на месте преступления вещественные доказательства: патрон калибра 12 мм, гильзы, пулю и т.д.

Спустя какое-то время выяснились некоторые сведения. Так, до инцидента охотник вместе с товарищем охотился на птицу – вальдшнепа. Через какое-то время мужчине позвонил отец. Он пожелал присоединится к охоте для выгула собак. Они встретились и продолжили поиски птицы втроем.

Однако охота выдалась неудачной, и вальдшнепа они не встретили. Вдруг мужчины услышали выстрелы. В сторону пальбы убежали собаки. Охотнику пришлось побежать за ними. Через какое-то время животные вернулись к отцу, но самого охотника не было. Поначалу, он пытался найти его своими силами. Но когда понял, что не справится один, то обратился в полицию за помощью.

Сначала одна из поисковых групп наткнулась на площадку, где недавно браконьеры убили лося. От мощного и красивого животного осталась брошенной лишь его шкура, голова с варварски выколотыми глазами и копыта. При прочесывании местности примерно метрах в 300-стах от забоя сохатого сыщики увидели то, чего опасались больше всего – труп разыскиваемого человека. Убили как ненужного свидетеля или случайно, по неосторожности? -- сообщает официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Следователи начали проверять обе версии произошедшего. После этого участковые ближайших районов начали проверку лиц, владеющих охотничьем оружием. Таким образом, полицейским удалось выйти на след предполагаемого преступника.

Сотрудники полиции пришли к ранее судимому жителю Екатеринбурга. Увидев на пороге полицейских, мужчина не стал ничего скрывать и во всем признался. Он утверждал, что когда разделывал тушу убитого лося, то услышал шумы в чаще леса. После этого взял ружье и выстрелил. Насколько эта версия правдива - будет проверять следственный комитет.

Фото: Валерий Горелых