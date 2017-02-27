Двое детей и их дед погибли от отравления угарным газом предположительно по вине пьяного отчима в Свердловской области

23 января в селе Афанасьевское Ачитского городского округа в частном доме были обнаружены тела малолетних детей 2009 и 2014 гг. р. и пенсионера – их деда. Как было установлено, все они отравились угарным газом вследствие неправильного эксплуатирования печи. Артинским СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ. В ходе следственных мероприятий было установлено, что сожитель матери несовершеннолетних, не имея навыков каменщика, самостоятельно, с нарушениями техники безопасности, выложил печь в доме бабушки погибших детей.
В 2017 году семья отправилась в гости к родственникам, где подозреваемый - отчим малышей - растопил злополучную печь. Взрослые члены семьи распивали спиртное, отчим в пьяном состоянии закрыл заслонку, и углекислый газ стал поступать в помещение через дверцу в печке.
Дед и двое мальчиков ушли спать и угорели во сне. Остальные гости дома остались живы только благодаря тому, что неоднократно выходили на улицу. Все они чувствовали, что им становится нехорошо, но обвинили в этом «паленый» алкоголь.
По делу проводятся необходимые экспертизы, подозреваемому предстоит пройти следственный эксперимент, в завершении проверки по всем обстоятельствам произошедшего будет вынесено процессуальное решение.