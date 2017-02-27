Крыша детского сада обвалилась из-за снега в Екатеринбурге: учреждение закрыто на неопределенный срок

Из-за обвалившейся от снега крыши детский сад в Екатеринбурге закрылся на неопределенное время: будет производиться ремонт, об этом сообщает Е1.RU. В воскресенье вечером, около 20:00, в одном из детских садов уральской столицы под тяжестью снега обвалилась крыша. Детей в это время в детском учреждении не было.
Родителям объявили о том, что детсад закрывается на неопределенное время. Будут осуществляться ремонтные работы. Между тем, в учреждении совсем недавно был сделан капитальный ремонт: меняли покрытие и опалубку. Видимо, работы были произведены некачественно.
Вопрос о том, когда будет можно приводить детей, остается открытым. Родители обеспокоены, так как многим нужно ходить на работу.