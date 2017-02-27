Мебельная фабрика горела в ночь на понедельник в Екатеринбурге (ФОТО)

26 февраля вечером в Екатеринбурге произошел серьезный пожар на складе, принадлежащем мебельной мастерской, находящейся в микрорайоне Химмаш. Площадь возгорания на момент приезда пожарных составила 400 кв. м. Как сообщают «РИА Новости», пожар произошел из-за неисправности электропроводки. В помещении было несколько баллонов с пропаном, данный факт мог привести к взрыву, однако огнеборцам удалось вовремя эвакуировать из помещения тару с взрывоопасным веществом.
Общая площадь пожара составила примерно 800 кв. м. К полуночи открытый огонь был ликвидирован, проливка и разборка конструкций длилась еще несколько часов.
Фото: медиагрупа СОВА