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Мебельная фабрика горела в ночь на понедельник в Екатеринбурге (ФОТО)

27 февраля 2017, 09:25Добавить новость
Екатеринбург,пожар,происшествие,мебельная фабрика,ЧП,возгорание,электропроводка
26 февраля вечером в Екатеринбурге произошел серьезный пожар на складе, принадлежащем мебельной мастерской, находящейся в микрорайоне Химмаш. Площадь возгорания на момент приезда пожарных составила 400 кв. м. Как сообщают «РИА Новости», пожар произошел из-за неисправности электропроводки. В помещении было несколько баллонов с пропаном, данный факт мог привести к взрыву, однако огнеборцам удалось вовремя эвакуировать из помещения тару с взрывоопасным веществом.
 
Общая площадь пожара составила примерно 800 кв. м. К полуночи открытый огонь был ликвидирован, проливка и разборка конструкций длилась еще несколько часов.

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