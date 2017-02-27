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Новости Нижнего Тагила

Отравившаяся наркотиками девушка найдена в мертвой в машине своих приятелей в Екатеринбурге (ФОТО)

27 февраля 2017, 08:20Добавить новость
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В минувшую субботу в Екатеринбурге после употребления наркотиков умерла девушка. Она находилась в машине вместе с двумя молодыми людьми.

Машину с людьми, находящимися в бессознательном состоянии, обнаружили сотрудники местного магазина. При выгрузке товара припаркованная иномарка мешала грузчикам. На место сразу же были вызваны сотрудники полиции.

Очевидцы рассказали, что попытались разбудить «спящих» пассажиров, но этого сделать не удалось. Более того, позже выяснилось, что девушка погибла, отравившись наркотиками. Предположительно, спайсом, пишет E1.ru.

Была организована проверка по данному инциденту.

 

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Фото: E1.ru
© TagilCity.ru
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