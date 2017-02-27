Поджог иномарки произошел в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома недалеко от перекрестка проспектов Ленина и Мира. О возгорании пожарным сообщили в 3 часа ночи.

На общей площади 2 квадратных метра повреждены салон и моторный отсек автомобиля Mitsubishi Montero . Выезжали две автоцистерны и шесть человек личного состава, -- сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Фото отдела надзорной деятельности

Менее месяца назад в Нижнем Тагиле один из жителей Выи поджег машину своей соседки. Причиной такого поступка стала мешающая ему спать по ночам неисправная сигнализация автомобиля.