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Новости Нижнего Тагила

Поджог иномарки произошел в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

27 февраля 2017, 18:00Добавить новость
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В ночь с 26 на 27 февраля в Нижнем Тагиле сгорел легковой автомобиль. Пожарные дознаватели считают, что причиной происшествия стало не привычное короткое замыкание электропроводки, а поджог.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома недалеко от перекрестка проспектов Ленина и Мира. О возгорании пожарным сообщили в 3 часа ночи.

 

На общей площади 2 квадратных метра повреждены салон и моторный отсек автомобиля Mitsubishi Montero . Выезжали две автоцистерны и шесть человек личного состава, -- сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

 

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Фото отдела надзорной деятельности

 

Менее месяца назад в Нижнем Тагиле один из жителей Выи поджег машину своей соседки. Причиной такого поступка стала мешающая ему спать по ночам неисправная сигнализация автомобиля.

 

 

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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