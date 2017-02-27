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Новости Нижнего Тагила

Укравший сигареты из ночного ларька подросток задержан в Нижнем Тагиле

27 февраля 2017, 17:20Добавить новость
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Полиция разыскала подростка, ограбившего ночной магазин, сообщает пресс-служба МУ МВД Нижнего Тагила.  23 февраля, в День защитника отечества, в 05:30, в дежурную часть полиции обратилась заведующая хлебного магазина. Она сообщила о совершенном хищении товара. 

По ее словам, несколько минут назад к окну для ночной торговли подошел юноша. Пока продавец была занята товаром, молодой человек успел украсть сигареты на сумму 700 рублей. Женщина заметила это и окликнула его, но было уже поздно: подросток убежал. 

На место ЧП выехала группа оперативников, криминалист и кинолог с собакой. «По горячим следам» преступника задержать не удалось. Было возбуждено уголовное дело. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий под подозрение попал 16-летний подросток, который нигде не учился и не работал, состоял на учете в ПДН. Ранее он попадал в руки правоохранительных органов за мелкое хищение. 

Несовершеннолетний воспитывается матерью, которая привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Подростка задержали. Он признался в содеянном. В настоящее время юноша проверяется на причастность к подобным преступлениям, совершенным в Нижнем Тагиле
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