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Новости Нижнего Тагила

Бывший полицейский из Екатеринбурга получил три года колонии за взятку 1,5 млн рублей

27 марта 2017, 15:45Добавить новость
Екатеринбург,прокуратура,полицейский,взятка,деньги,коррупция,следственный комитет
Бывший сотрудник отдела по особо важным делам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области лишился звания майора полиции, ведомственных наград и получил три года лишения свободы. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.  39-летний бывший сотрудник полиции Екатеринбурга признан виновным в преступлении, совершенном с использованием служебного положения.

Судом установлено, что экс-майор в июне 2016 года получил через посредника часть взятки – 200 000 рублей из 1,5 млн рублей – в качестве вознаграждения за прекращение проверочных мероприятий и отказ в возбуждении уголовного дела в отношении ветеринарного врача ГБУ Свердловской области. 

При этом фактически обвиняемый никак не мог повлиять на принятие решения следователями СК. Довести свой умысел до конца и получить полную сумму мужчина не смог. В этом ему помешало задержание, организованное сотрудниками Управления ФСБ. 

Состоялся суд. Бывшего полицейского приговорили к трем годам колонии общего режима. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 
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