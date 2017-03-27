Бывший полицейский из Екатеринбурга получил три года колонии за взятку 1,5 млн рублей

Бывший сотрудник отдела по особо важным делам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области л

ишился звания майора полиции, ведомственных наград и получил три года лишения свободы. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.