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Молодые люди устроили перестрелку возле детского сада в Екатеринбурге

27 марта 2017, 09:25Добавить новость
Екатеринбург,перестрелка,полиция,оружие,проверка,хулиганство,разбой
В минувшие выходные очевидцы сообщили, что в Екатеринбурге рядом с детским садом на ЖБИ по адресу Сыромолотова 17а несколько молодых людей устроили стрельбу, а затем убежали. В полиции сообщили, что им информации об инциденте не поступало. Но сигнал в любом случае будет проверен, пишет «РИА Новости».
 
По предварительным данным, в перестрелке участвовали семь человек, никто не пострадал. Инцидент произошел на глазах у нескольких очевидцев. Позже хулиганы скрылись на парковке ресторана, находящегося поблизости.
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