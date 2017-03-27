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Нанесший восьмилетней падчерице многочисленные ножевые ранения мужчина задержан в Екатеринбурге

27 марта 2017, 14:00Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,ножевые ранения,следственный комитет,ребенок,травма,отчим,алкоголь
В районе станции Шарташ в Екатеринбурге задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство своей 8-летней падчерицы. Как сообщает СУ СК Свердловской области, утром 27 марта в Екатеринбурге задержан гражданин, нанесший ножевые ранения 8-летней девочке. Мужчина является отчимом ребенка. 

По версии следствия, 22 марта в одном из сел Белоярского района местные жители обнаружили на улице раненую девочку. На ее теле имелись следы ножевых порезов. Сразу же была вызвана скорая помощь, ребенка доставили в больницу, где она пребывает в настоящее время. Состояние ее здоровья расценивается медиками как удовлетворительное. 

После совершения преступления мужчина сбежал в уральскую столицу и примкнул к лицам без определенного места жительства, находящимся вблизи железнодорожной станции Шарташ. Там его и нашли полицейские.

Задержанный пояснил, что во время совершения преступления он был пьян и мотивы, побудившие его к преступным действиям, он назвать не может. При досмотре у мужчины был обнаружен нож. По версии следствия, именно им и были нанесены ножевые ранения. 

Напомним, сообщение об этом происшествии появилось на прошлой неделе, тогда же свердловчанин был объявлен в розыск.
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