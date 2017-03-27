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Новости Нижнего Тагила

Один человек погиб и четверо пострадали в лобовом ДТП под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

27 марта 2017, 12:20Добавить новость
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В минувшее воскресенье на 36-м километре участка автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда произошло смертельное ДТП. Как сообщает Е1, женина 55-лет, находясь за рулем иномарки «Чери», совершила выезд на полосу встречного движения, где допустила лобовое столкновение с российским автомобилем двенадцатой модели.
 
«Двенадцатая» превратилась в груду металла, чтобы извлечь из нее пострадавших, потребовалось вызвать МЧС.
 
Погибла 59-летняя пассажирка китайской иномарки. Еще две женщины, ехавшие в этой машине, и сама водитель получили травмы различной степени тяжести.
 
43-летнюю пассажирку и 35-летнего водителя отечественного автомобиля доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. В «двенадцатой», находился 10-летний ребенок, он перевозился в детском кресле и не пострадал. 

Видео: vsalde.ru
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